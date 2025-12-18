Casa Sollievo, confermata la disponibilità al dialogo con sindacati e istituzioni
SAN GIOVANNI ROTONDO – Ieri, 17 dicembre 2025, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, a seguito delle istanze e dei rilievi di preoccupazione pervenuti sull’andamento dell’IRCCS.
Il Cda ha ribadito la propria disponibilità al dialogo con le rappresentanze sindacali nelle sedi opportune e ha deliberato di organizzare un incontro con le realtà istituzionali del territorio interessate.
L’incontro, che verrà calendarizzato nelle prossime settimane, avrà l’obiettivo di ascoltare, fornire chiarimenti in piena trasparenza e condividere le scelte gestionali intraprese, al fine di garantire la sostenibilità economica dell’Istituto, che nel 2026 celebrerà il settantesimo anno di attività al servizio della collettività.
