Trani protagonista dei Capodanni di Puglia: Bennato, grande musica e la magia del primo gennaio

TRANI – Rock, classica ed emozioni senza tempo: Trani si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con uno dei programmi più ricchi e prestigiosi dei Capodanni di Puglia, confermandosi tra le città protagoniste del cartellone regionale. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Radio Selene, propone una serie di eventi gratuiti che animeranno Piazza Quercia dal 31 dicembre al 1° gennaio, tra grandi nomi della musica italiana e appuntamenti di forte valore simbolico e culturale.

L’iniziativa, cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, punta a rafforzare il ruolo di Trani come destinazione turistica e culturale viva tutto l’anno.

La notte di San Silvestro con Edoardo Bennato

Il cuore dei festeggiamenti sarà la notte del 31 dicembre. A partire dalle ore 22, Piazza Quercia ospiterà l’animazione e la diretta di Radio Selene, che accompagnerà il pubblico fino all’attesissimo concerto di Edoardo Bennato. Il cantautore napoletano, icona del rock e della canzone d’autore italiana, celebrerà i 45 anni del suo album cult Sono solo canzonette, proponendo un vero e proprio “jukebox” di successi che hanno attraversato generazioni.

Con la sua energia irriverente e il suo stile inconfondibile, Bennato ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera, da Un giorno credi a L’isola che non c’è, fino a Una estate italiana. Sul palco, insieme a lui, una band di musicisti di alto livello. Il concerto condurrà il pubblico al countdown di mezzanotte e al brindisi di inizio anno con il sindaco Amedeo Bottaro, per poi proseguire fino a notte fonda.

Il primo gennaio tra simboli olimpici e grande musica

Il 1° gennaio Trani si risveglierà con un evento di forte impatto simbolico: alle 10.30 è previsto il passaggio della Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 lungo il lungomare cittadino, con uno scenario unico tra porto e cattedrale.

Subito dopo, alle 11, sempre in Piazza Quercia, spazio al Gran Concerto di Capodanno con l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco Debernardis. Un viaggio musicale che spazierà da Mozart ai valzer viennesi, fino alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone, in un programma pensato per emozionare e coinvolgere un pubblico trasversale.

Nel pomeriggio, alle 18.30, gran finale con Emozioni, il concerto-omaggio a Lucio Battisti e Mogol affidato alla voce di Gianmarco Carroccia, considerato l’interprete più vicino allo spirito del celebre duo. Un appuntamento dedicato alla memoria e alla poesia di uno dei capitoli più alti della musica italiana.

Cultura, turismo e sicurezza

Tutti gli eventi del 1° gennaio saranno a ingresso libero, con posti a sedere e diretta su Radio Selene. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti, l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza con specifiche prescrizioni in vigore dalla sera del 31 dicembre fino alle prime ore del nuovo anno.

Con questo lungo Capodanno, Trani rilancia la propria vocazione culturale e turistica, offrendo a cittadini e visitatori un inizio d’anno all’insegna della musica, della bellezza e della condivisione.



