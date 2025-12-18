Asteria Space sui Monti Dauni: doppio appuntamento tra Volturino e Roseto Valfortore il 20 dicembre

ROSETO VALFORTORE - Venerdì 20 dicembre, Asteria Space propone una giornata dedicata all’arte contemporanea, alla condivisione e al dialogo con i territori, con due appuntamenti sui Monti Dauni, tra Volturino e Roseto Valfortore. Gli eventi rappresentano momenti di restituzione pubblica che valorizzano le residenze artistiche come strumenti di incontro tra artisti, comunità e luoghi.

La mattina, alle ore 11, Asteria Space sarà a Volturino, in Largo della Chiesa, per la presentazione dell’installazione artistica “Towers” di Pino Maiorano, realizzata durante la sua residenza dal 15 al 20 dicembre. L’opera nasce dal dialogo con la comunità locale e con il contesto urbano del borgo. La residenza rientra nel progetto “Carovana Culturale | Lucera Capitale Cultura Puglia 2025”, sostenuto da Puglia Culture. Dopo l’esposizione a Volturino, “Towers” sarà presentata a Lucera il 29 e 30 dicembre, nell’ambito del Daunia Festival – Stupor Mundi, per raccontare il percorso artistico a un pubblico più ampio.

Nel pomeriggio, alle ore 17, Asteria Space si sposterà a Roseto Valfortore per la restituzione della residenza di Isa Findeisen, ospitata nell’ambito del progetto Asteria Guest&Artist House, vincitore del bando Luoghi Comuni della Regione Puglia. Presso l’atelier di Largo Donatelli 25, il pubblico potrà ammirare i gioielli in ceramica, in particolare in gres e porcellana, e una selezione di disegni intuitivi e meditativi realizzati dall’artista italo-tedesca durante la residenza.

Pino Maiorano

Il lavoro di Findeisen nasce da un percorso personale e multidisciplinare, guidato da un approccio libero e intuitivo, influenzato dalla natura e dal valore terapeutico della pratica artistica. Le opere esposte riflettono sperimentazione con materiali diversi e attenzione al processo creativo come esperienza di cura e ascolto. Durante l’evento sarà presente anche un punto vendita, offrendo ai visitatori la possibilità di portare a casa un frammento di questa esperienza artistica.

Con questo doppio appuntamento, Asteria Space conferma il proprio impegno nel promuovere pratiche artistiche contemporanee radicate nei territori, trasformando i borghi dei Monti Dauni in luoghi vivi di produzione culturale, incontro e sperimentazione.

Per informazioni sugli eventi è possibile contattare il numero 377 3872180 o scrivere a info@asteriaspace.it.