Erri De Luca alle Vecchie Segherie Mastrototaro: a Bisceglie l’unica presentazione pugliese di “Prime persone”

ph_Adolfo Frediani

BISCEGLIE - Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospiteranno l’unica presentazione in Puglia di “Prime persone”, il nuovo libro di Erri De Luca. L’appuntamento è in programma sabato 27 dicembre alle ore 11:30, con l’incontro moderato da Marianna De Pinto.

Nel suo nuovo lavoro, Erri De Luca dà voce ai personaggi dell’Antico Testamento, partendo da Adamo ed Eva per costruire una serie di racconti intensi e profondamente umani. Attraverso una narrazione personale e sorprendentemente intima, l’autore restituisce parole, pensieri e fragilità a figure che cercano un senso agli eventi di cui sono protagoniste.

Alcuni personaggi trovano rifugio nel linguaggio, altri rivendicano, precisano o confessano. Sono voci attraversate da verità, speranza, colpa e arbitrio, capaci di esprimere la complessità dell’esperienza umana anche nel confronto con il divino. La lunga frequentazione dei testi sacri accompagna De Luca da decenni e in “Prime persone” si traduce in un racconto folgorante, in cui la dimensione spirituale e quella terrena si intrecciano e si illuminano reciprocamente.

L’incontro alle Vecchie Segherie Mastrototaro rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare uno dei più importanti scrittori italiani contemporanei e approfondire il dialogo tra parola, spiritualità e umanità che attraversa tutta la sua opera.