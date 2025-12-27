Bambina di sei anni in pericolo di vita trasferita da Bari a Roma con un volo dell’Aeronautica Militare

Un delicato trasporto sanitario d’urgenza è stato effettuato dall’Aeronautica Militare per salvare la vita a una bambina di sei anni, in gravi condizioni, trasferita da Bari a Roma a bordo di un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Bari, è stato disposto con la massima tempestività dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano, che ha coordinato tutte le operazioni necessarie in tempi rapidissimi.

Il C-130J è decollato dalla base di Pisa per raggiungere l’aeroporto di Bari-Palese, dove ha imbarcato l’ambulanza con la piccola paziente e l’équipe medica specializzata incaricata dell’assistenza durante il trasferimento. Una volta completate le operazioni di imbarco, l’aereo ha fatto rotta verso Roma Ciampino, consentendo un trasporto rapido e in piena sicurezza.

All’arrivo nella capitale, l’ambulanza ha proseguito via terra verso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura di riferimento nazionale per le cure specialistiche pediatriche, dove la bambina è stata affidata alle cure dei medici.

Ancora una volta l’intervento dell’Aeronautica Militare si è rivelato determinante nel garantire tempestività ed efficienza nei trasporti sanitari d’urgenza, a conferma del costante impegno a supporto della collettività e del sistema sanitario nazionale.