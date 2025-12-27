Kalulu e Yildiz regolano il Pisa: Juventus vince 2-0 al Cetilar Arena

Vittoria importante per la Juventus, che espugna il Cetilar Arena battendo il Pisa 2-0 al termine di una gara più complessa di quanto non dica il risultato finale.

Nel primo tempo sono i padroni di casa a farsi preferire sul piano del gioco e dell’organizzazione tattica, riuscendo a limitare le iniziative bianconere e a rendersi pericolosi in più occasioni. La Juventus fatica a trovare spazi e la gara resta bloccata fino all’intervallo.

La svolta arriva nella ripresa. Al 74’ Zhegrova, appena entrato, innesca il contropiede juventino: McKennie accompagna l’azione e mette un cross preciso in area, dove Kalulu si inserisce con i tempi giusti e batte Semper, sbloccando il risultato.

Il Pisa prova a reagire, ma nel recupero arriva il colpo del definitivo ko. Al 93’ una bella giocata di Miretti apre la difesa toscana: il centrocampista serve David, che con grande lucidità appoggia il pallone a Yildiz, bravo a spingerlo in rete per il 2-0 finale.

Per il Pisa restano tante recriminazioni. Ancora una volta una prestazione di alto livello non si traduce in punti, con la squadra che paga episodi e mancanza di concretezza, scivolando ulteriormente verso le zone basse della classifica. La Juventus, invece, porta a casa tre punti pesanti che danno continuità e fiducia al proprio cammino.