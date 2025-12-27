Rutigliano, incendio a Terminal Puglia: dai monitoraggi dell’aria nessuna criticità rilevata

Prosegue l’emergenza incendio sviluppatasi nella mattinata del 27 dicembre 2025 all’interno di Terminal Puglia a Rutigliano.

La Sala Operativa Integrata della Protezione Civile della Regione Puglia continua a seguire l’evolversi della situazione, raccomandando alla popolazione di rispettare le ordinanze sindacali e i Piani di Protezione Civile Comunali, anche nei territori limitrofi.

L’ARPA Puglia ha portato avanti le attività di monitoraggio della qualità dell’aria e, sulla base dei rilievi effettuati nelle aree di Rutigliano, Turi, Conversano e Casamassima, non emergono, al momento, criticità per la popolazione. I fumi prodotti dall’incendio risultano notevolmente ridotti grazie all’intervento delle squadre operative.

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile segnala che nelle prossime ore si manterrà una ventilazione variabile, a tratti localmente forte, soprattutto lungo le zone costiere dai quadranti nord-occidentali.