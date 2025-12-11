Manfredonia, sequestrati 400 kg di vongole trasportate illegalmente

MANFREDONIA – Circadella specie Chamelea gallina sono stati sequestrati dalla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Manfredonia. L’operazione ha permesso di intercettare un furgone che trasportava i molluschi in modo, già confezionati in retine di plastica e pronti per essere immessi illegalmente nel mercato ittico nazionale.

I finanzieri hanno sottolineato che l’attività illecita avrebbe potuto comportare seri rischi per la salute dei consumatori e un danno economico agli operatori regolari del settore.

A causa della totale assenza di tracciabilità, il prodotto sequestrato è stato reimmesso in mare, dopo il nullaosta dell’autorità sanitaria veterinaria, che ne ha accertato la non idoneità al consumo umano, contribuendo al contempo a salvaguardare il ripopolamento marino.