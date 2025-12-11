Manfredonia, sequestrati 400 kg di vongole trasportate illegalmente
MANFREDONIA – Circa 400 chili di vongole della specie Chamelea gallina sono stati sequestrati dalla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Manfredonia. L’operazione ha permesso di intercettare un furgone che trasportava i molluschi in modo irregolare, già confezionati in retine di plastica e pronti per essere immessi illegalmente nel mercato ittico nazionale.
I finanzieri hanno sottolineato che l’attività illecita avrebbe potuto comportare seri rischi per la salute dei consumatori e un danno economico agli operatori regolari del settore.
A causa della totale assenza di tracciabilità, il prodotto sequestrato è stato reimmesso in mare, dopo il nullaosta dell’autorità sanitaria veterinaria, che ne ha accertato la non idoneità al consumo umano, contribuendo al contempo a salvaguardare il ripopolamento marino.
