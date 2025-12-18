Luciano Canfora ospite a Taranto per la IX Mostra del Cinema

TARANTO - Venerdì 19 dicembre, la IX Mostra del Cinema di Taranto «Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente» ospiterà uno dei più importanti filologi classici, storici e saggisti italiani: Luciano Canfora. L’incontro con lo studioso si terrà alle ore 11 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città e sarà moderato da Annalisa Adamo. Canfora, con la sua opera “Il porcospino d’acciaio”, proporrà una riflessione critica sull’Occidente contemporaneo.

Professore emerito di Filologia greca e latina all’Università di Bari, Canfora è autore di saggi fondamentali come “La democrazia. Storia di un’ideologia”, “Il mondo di Atene”, “La schiavitù del capitale” e “Il papiro di Artemidoro”, oltre a numerosi studi su Tucidide, Erodoto, Lenin, il ’900 europeo e la questione della libertà. La sua scrittura unisce erudizione classica, metodo filologico e forte impegno civile, e le sue posizioni critiche sono spesso intervenute nel dibattito pubblico.

Sempre venerdì 19 dicembre, dalle 16 alle 23, proseguono le proiezioni gratuite al Mudit – Museo degli Illustri Tarantini (via Plateja, 51), con la sezione Memory+. Tra i film in programma: Dove i bambù crescono forti di Valentina Belli (16:00), Wed di Habib Mestiri (17:15), Nelle scarpe di mio padre di Carlo Benso (18:45), Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli di Giulio Gargia (20:00), La città dei santi di carta di Pascal Pezzuto (21:30), e in sala B, The Broken Key di Louis Nero (17:30) e In the Moscow Slum di Karen Shakhnazarov (20:30).

Il programma completo è disponibile su www.mostracinemataranto.org e sulle pagine social Facebook e Instagram della Mostra del Cinema di Taranto. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

La Mostra del Cinema di Taranto è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027 e dal Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia, con la partecipazione del Comune di Taranto e numerosi enti, istituzioni e associazioni locali e internazionali.



