Bari: controlli congiunti tra Polizia Locale e Motorizzazione su monopattini, bici elettriche, ciclomotori e motocicli

BARI - Giornata intensa di controlli a Bari congiunti tra, mirata a verificare la sicurezza di monopattini, biciclette elettriche, ciclomotori e motocicli. Complessivamente sono stati sottoposti a verifica, di cui

Tra i veicoli controllati: 2 biciclette elettriche, entrambe alterate; 5 motocicli di grossa cilindrata con dispositivi silenziatori “marmitta” alterati o non omologati, risultando particolarmente rumorosi; 9 ciclomotori, di cui 7 superavano la velocità massima consentita di 45 km/h, raggiungendo in alcuni casi oltre 80 km/h, con gravi rischi per la sicurezza stradale.

Sono state contestate diverse sanzioni, con fermi e sequestri amministrativi dei mezzi e ritiro delle carte di circolazione, a conferma dell’attenzione delle autorità locali alla sicurezza stradale.