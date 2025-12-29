'L’ultima pizzica', lo spettacolo con Antonio Castrignanò debutta nei teatri del Salento



Il racconto delle tradizioni va in scena per la prima volta il 2 febbraio al teatro Apollo di Lecce.





LECCE - Lunedì 2 febbraio 2026 il teatro Apollo di Lecce ospiterà la prima dello spettacolo teatrale: "L’ultima pizzica", prodotto dalla compagnia Ghèfiura, con la partecipazione straordinaria di Antonio Castrignanò e la regia di Alessandro Garofalo.





Un racconto corale che si apre con la proiezione di un cortometraggio, per poi proseguire con la narrazione dal vivo. Protagonista della vicenda è la pizzica, ritmo tribale del Salento, che aiuta il giovane Pino a "coprire il rumore dei pensieri", insegnamento che poi trasmetterà a suo nipote Francesco. A fare da filo conduttore della storia sono Nina e Angelo, simbolo dell’incontro tra Nord e Sud del Paese: due mondi che per anni hanno faticato a convivere e che qui si ritrovano uniti grazie "allu focu d’amore".





«È un progetto a cui stiamo lavorando da un po’ di anni – afferma il regista Alessandro Garofalo – e ringraziamo Antonio Castrignanò per aver scelto di crederci insieme a noi. C’è una componente profondamente romantica nel raccontare le nostre radici: abbiamo voluto interpretare due tipi di amore, quello sentimentale e quello per la propria terra. Iniziare questo tour proprio a Lecce significa assumersi una responsabilità importante, ma siamo pronti e grati di poter affrontare questo palco».





Il cast è composto da dieci attori adulti e otto bambini, coordinati dalla regia di Mariluce Vespucci, e un trio di musicisti. Un numero significativo per un’opera teatrale contemporanea, in un panorama in cui è sempre più raro vedere grandi ensemble in scena.





I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online su Diy Tickets o tramite il contatto WhatsApp +39060406.





La compagnia Ghèfiura è attiva dal 2002 nei teatri del Salento con progetti artistici che coinvolgono adulti e bambini. In passato, tra gli altri, hanno portato in scena testi come "L’ora di tutti", tratto dal libro di Maria Corti sui martiri di Otranto, al teatro Politeama di Lecce, e "Pericolosamente", con la partecipazione straordinaria dell’attore Umberto Sardella, noto per la collaborazione storica col gruppo comico Mudù di Uccio De Santis.