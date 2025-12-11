L’Ospedale di Bisceglie celebra con una Festa liturgica Santa Lucia: un omaggio alla protettrice della vista

Sabato 13 dicembre l'Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie celebra la festa liturgica di Santa Lucia, venerata come la protettrice della vista. Questa celebrazione, divenuta ormai un appuntamento annuale grazie alla volontà della direzione medica del presidio ospedaliero di Bisceglie della ASL BT, diretto dalla dott.ssa Pierangela Nardella, e promossa dall’Unità Operativa di Oculistica Bisceglie-Trani, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli, non rappresenta solo un momento di commemorazione religiosa, ma si trasforma in un evento ricco di significato, un'occasione per riunirsi in un abbraccio di solidarietà e riflessione sulla salute e il benessere di ognuno di noi.La scelta di celebrare Santa Lucia all'interno della cappella dell’ospedale non è casuale. Questo luogo, simbolo dell’impegno quotidiano di tutti gli operatori sanitari per la cura e l’assistenza, diventa il cuore pulsante di una festa che celebra la vita, la speranza e la rinascita. La figura di Santa Lucia, protettrice della vista, assume un significato ancora più profondo in un contesto sanitario, dove la salute degli occhi è un bene prezioso da tutelare.La giornata prenderà avvio con una Santa Messa solenne (ore 9:30), presieduta da Sua Eccellenza Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi e guida spirituale del Parlamento della Legalità Internazionale. Questo momento di raccoglimento e preghiera sarà un’occasione per ringraziare per i doni ricevuti, in special modo quello della vista, e per invocare la protezione divina su ciascuno di noi. A seguire, la cerimonia ufficiale (ore 10:30) che vedrà la partecipazione di autorità civili, in primis il primo cittadino della città di Bisceglie Angelantonio Angarano, e militari, assieme ai dirigenti medici e al personale sanitario. Per l’occasione il dott. Pasquale Attimonelli, dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica Bisceglie -Trani, illustrerà i numeri e i risultati raggiunti dall’equipe da lui diretta, sottolineando l’eccellenza della struttura ospedaliera specializzata nella cura delle malattie dell'occhio.Interverranno il Commissario Straordinario ASL BT dott.ssa Tiziana Dimatteo, la Direttrice Sanitaria P.O. di Bisceglie, Dott.ssa Pierangela Nardella e il prof. Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, movimento culturale nato per diffondere una coscienza antimafiosa e promuovere valori di giustizia e verità, con particolare attenzione al mondo della scuola e ai giovani, che si propone di costruire una cultura della legalità nel rispetto dei principi costituzionali, ispirandosi a chi ha lottato contro mafie e criminalità organizzata.Santa Lucia, con la sua storia e il suo martirio, rappresenta un faro di speranza per tutti coloro che affrontano le difficoltà della vita, in particolare per coloro che lottano contro problemi di vista. La sua figura risuona profondamente nel cuore della comunità, che ogni anno si riunisce per onorarla e rinnovare la propria devozione e vive questa celebrazione come un'opportunità per riflettere sul valore della salute.La cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata di festa e di riflessione per celebrare insieme la protettrice della vista e rinnovare l’impegno di tutti gli operatori sanitari verso la salute e il benessere di tutti, rinsaldando il senso di comunità.