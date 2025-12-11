Bari, il Liceo Socrate celebra il 50° anniversario con un evento dedicato all’etica pubblica e alla musica

BARI - Proseguono le iniziative per il 50° anniversario del Liceo Socrate di Bari, dopo l’avvio ufficiale dei festeggiamenti dello scorso 21 ottobre, che aveva visto la partecipazione del sindaco Vito Leccese, dell’artista Serena Brancale, di docenti, studenti ed ex alunni. La scuola si prepara ora a un nuovo appuntamento celebrativo, in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 17.30 nell’Auditorium della sede centrale.

Il cuore dell’evento sarà un dialogo sul tema dell’etica pubblica, affidato a due autorevoli protagonisti delle istituzioni: Rosanna Riflesso, Prefetto di Avellino, e Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. A moderare l’incontro saranno le docenti Luigia Cavone e Beatrice Cuccovillo.

A seguire, spazio alla musica con il concerto pianistico “Danze intorno al mondo”, eseguito dai Maestri Donato Biscione e Nicoletta Sciangalepore del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, che proporranno un percorso musicale ispirato ai ritmi e alle tradizioni di diversi Paesi.

La serata si concluderà nel segno della creatività studentesca: le studentesse e gli studenti del laboratorio autogestito “Officina del suono” si esibiranno dal vivo con brani anni Settanta, un omaggio musicale che richiama l’epoca di fondazione del Liceo.

Un evento che unisce riflessione civile, cultura e partecipazione studentesca, per celebrare mezzo secolo di storia del Liceo Socrate e il forte legame con la comunità educativa e cittadina.