Cucina italiana patrimonio immateriale UNESCO, Congedo (FdI): “Risultato straordinario, orgoglio per l’Italia”

LECCE - L’iscrizione della cucina italiana nel patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO viene accolta con entusiasmo dal deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, che in una nota esprime “estremo orgoglio” per il traguardo raggiunto.

Secondo Congedo, il riconoscimento rappresenta un tributo alla tradizione gastronomica nazionale, alla storia e all’identità che la cucina italiana incarna e trasmette nel mondo. “Oggi viene celebrata la cultura culinaria italiana che è garanzia di qualità e di salute”, sottolinea il parlamentare, rimarcando il valore culturale e sociale di un patrimonio che unisce territori, saperi e comunità.

Congedo ha inoltre ringraziato il governo, con particolare riferimento al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per l’impegno portato avanti negli ultimi mesi e che ha consentito di ottenere questo prestigioso riconoscimento internazionale. “Un risultato importantissimo, frutto di un percorso lavorato con determinazione per valorizzare il Made in Italy”, conclude.