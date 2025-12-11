'Aldo Moro: La Verità Negata', incontro con l’On. Gero Grassi venerdì 12 dicembre alla Biblioteca Comunale di Ostuni
OSTUNI (BR) - Una Valle di Libri, con il patrocinio istituzionale del Comune di Ostuni, annuncia un nuovo appuntamento dedicato alla memoria civile e all’approfondimento storico.
Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 18:00, l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Ostuni ospiterà la presentazione del libro "Aldo Moro: La Verità Negata" dell’On. Gero Grassi, da anni impegnato in un intenso lavoro di ricerca e divulgazione sui fatti legati al rapimento e all’uccisione dello statista italiano.
L’iniziativa aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, a cui seguirà l’introduzione affidata a Rosalinda Giannotti.
Successivamente, l’On. Gero Grassi illustrerà al pubblico i contenuti del suo lavoro, frutto di un’analisi documentale approfondita sulla vicenda Moro e sugli elementi ancora oggi oggetto di dibattito.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione su una pagina cruciale della storia repubblicana, offrendo spunti di confronto e nuove prospettive su una vicenda che continua a interrogare il Paese.
La cittadinanza è invitata a partecipare.