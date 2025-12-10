“Vento di Sardegna” approda ad Acquaviva delle Fonti: un dialogo di danza contemporanea tra Sardegna e Puglia

ACQUAVIVA DELLE FONTI – La danza contemporanea sarda sbarca in Puglia con, serata speciale in programma domenica 14 dicembre alle ore 19:30 aldi Acquaviva delle Fonti, in collaborazione con Anche Cinema. L’evento, curato da, offre un incontro unico tra tre voci coreografiche tra le più significative dell’isola, creando un ponte culturale e artistico tra Sardegna e Puglia.

Il programma si apre con UCSO – Una Carezza Sugli Occhi, produzione 2023 di ASMED / Balletto di Sardegna, firmata da Rocco Suma e Salvatore Sciancalepore. La performance è una riflessione poetica sulle relazioni umane, la fragilità e la forza dei legami, dove un gesto d’amore apre mondi interiori e accoglie il cambiamento, generando nuovi equilibri. Sciancalepore, formato tra Andria, Firenze e Londra, è co-fondatore della S Dance Company e danzatore anche per Artemis Danza.

Segue Le Crisalidi di Livia Lepri della Compagnia Danza Estemporada, una visione scenica che esplora l’idea di abitare uno spazio trasformandolo in rifugio, lasciando emergere nuove forme di vita e possibilità di rinascita. La creazione rappresenta un percorso di rigenerazione in spazi essenziali che diventano dimora, portando la firma di una coreografa con una carriera internazionale e oltre vent’anni di attività formativa e creativa.

La serata si chiude con Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Francesca La Cava del Gruppo e-Motion, ispirato al madrigale di Monteverdi e alla Gerusalemme Liberata. Lo spettacolo mette in scena un duello tra amore e identità, attraversando temi di guerra, desiderio e riconoscimento. La Cava dirige il Gruppo e-Motion dal 2004 ed è docente di Tecnica della Danza Contemporanea all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

“Vento di Sardegna nasce dal desiderio di aprire rotte nuove e di celebrare la bellezza dell’incontro. Quando le terre di Sardegna arrivano in Puglia, si ampliano gli orizzonti, si condividono visioni e la danza diventa uno spazio di arricchimento reciproco”, dichiara Elisa Barucchieri, Direttrice Artistica di ResExtensa.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la forza evocativa della danza contemporanea, scoprendo come i linguaggi artistici possano connettere culture, territori e comunità attraverso il vento condiviso del Mediterraneo.

Per informazioni: ResExtensa