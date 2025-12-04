Bari: la Polizia di Stato esegue 29 arresti contro esponenti del clan Conte di Bitonto

BARI - Questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito ventinove ordini di carcerazione emessi lo scorso 1° dicembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti esponenti del clan Conte di Bitonto. Tutti i destinatari delle misure erano stati condannati in via definitiva per reati in materia di stupefacenti con l’aggravante mafiosa e uno di loro anche per associazione per delinquere di stampo mafioso.

L’indagine rappresenta la prosecuzione di un’attività investigativa avviata in seguito ai fatti del 30 dicembre 2017, quando ad Anna Rosa Tarantino, innocente cittadina di Bitonto, fu tolta la vita per errore. Il delitto era avvenuto durante uno scontro tra due gruppi criminali della zona per il controllo delle piazze di spaccio. Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, i clan continuarono a contrapporsi con scontri armati per assicurarsi i profitti derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti.

I successivi approfondimenti hanno portato all’operazione convenzionalmente denominata Market Drugs, volta a colpire i reati associativi legati allo spaccio di droga, rimasti finora marginali rispetto alle indagini su omicidi, armi e aggressioni.

Gli arresti di questa mattina, eseguiti da personale della Squadra Mobile di Bari e del Commissariato di Polizia di Bitonto, hanno riguardato soggetti tutti riconducibili al clan Conte, alcuni già detenuti in diverse carceri italiane. Determinante nell’indagine è stato il contributo di numerosi collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni hanno permesso di ricostruire l’esistenza di un’organizzazione criminale ben strutturata, specializzata nel traffico e nello spaccio di droga nella cittadina di Bitonto. L’associazione, attraverso meccanismi consolidati nel tempo, era in grado di gestire enormi quantitativi di sostanze stupefacenti nelle piazze di spaccio in cui deteneva il controllo, generando ingenti profitti.