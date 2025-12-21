Bari, minore irreperibile rintracciato dalla Polizia Locale: trasferito nel carcere minorile
BARI – Un minore di 16 anni, già destinatario di un provvedimento restrittivo con obbligo di permanenza in un istituto penale minorile, è stato rintracciato dalla Polizia Locale di Bari dopo essersi reso irreperibile da alcuni giorni, in seguito all’allontanamento dalla struttura alla quale era stato assegnato.
Il giovane, arrestato poche settimane fa dalla stessa Polizia Locale, è ritenuto responsabile di un nuovo furto avvenuto nella serata di sabato all’interno di un supermercato situato nei pressi della stazione ferroviaria di Bari.
Individuato nelle campagne del quartiere Japigia, il minore è stato sottoposto alle procedure di identificazione e successivamente trasferito nel carcere minorile di Bari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Tags: Bari CRONACA LOCALE