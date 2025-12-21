Inaugurato il Palatour di Bitritto, nuovo polo culturale per la Puglia

BITRITTO – Si è svolta ieri, sabato 20 dicembre 2025, la cerimonia di inaugurazione del nuovo Palatour di Bitritto, teatro polifunzionale che si propone come un nuovo punto di riferimento per la produzione e la fruizione culturale in Puglia e anche oltre i confini regionali.

Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese, il sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto, l’amministratore delegato del Palatour Francesco Susca e il direttore del Palatour Dario Maretti. La benedizione della struttura è stata impartita da don Nicola Cutrone.

La serata inaugurale è proseguita con l’intervento dell’attore e regista Sergio Rubini, seguito dalla messa in scena del musical “Sapore di mare”, che ha inaugurato ufficialmente la stagione artistica della nuova struttura.

Il Palatour nasce con l’obiettivo di ospitare spettacoli teatrali, musical, concerti ed eventi culturali di rilievo nazionale, rafforzando l’offerta culturale del territorio e valorizzando il ruolo di Bitritto nel panorama artistico regionale.