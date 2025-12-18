Bari, omicidio Vasienti: arrestati esecutori e mandanti a dieci anni dal delitto
BARI - Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale.
Le misure riguardano gli esecutori e i mandanti dell’omicidio di Nicola Vasienti, avvenuto il 16 novembre 2016 all’interno della sua abitazione nel quartiere San Paolo di Bari.
L’operazione rappresenta un passo significativo nelle indagini coordinate dalla DDA barese, finalizzate a fare piena luce su un delitto che aveva scosso la comunità locale e che, a distanza di quasi dieci anni, ha portato all’individuazione dei responsabili.
