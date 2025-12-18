Bari, omicidio Vasienti: arrestati esecutori e mandanti a dieci anni dal delitto

BARI - Questa mattina laha eseguito un’, emessa dalsu richiesta dellalocale.

Le misure riguardano gli esecutori e i mandanti dell’omicidio di Nicola Vasienti, avvenuto il 16 novembre 2016 all’interno della sua abitazione nel quartiere San Paolo di Bari.

L’operazione rappresenta un passo significativo nelle indagini coordinate dalla DDA barese, finalizzate a fare piena luce su un delitto che aveva scosso la comunità locale e che, a distanza di quasi dieci anni, ha portato all’individuazione dei responsabili.