Bari Puglia International Film Festival: il 13 dicembre la cerimonia di premiazione della prima edizione

BARI - Si terrà sabato 13 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:00, presso il, la serata conclusiva della prima edizione del, festival dedicato ai cortometraggi e patrocinato dal Comune di Bitritto e da Apulia Film Commission.

La cerimonia, condotta dal regista barese Antonio Palumbo, vedrà la premiazione dei cortometraggi nelle categorie Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore/Attrice e Miglior Fotografia. In apertura sarà proiettato il film fuori concorso Varichina - La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis, diretto da Mariangela Barbanente e Antonio Palumbo. La serata si concluderà con la proiezione integrale del Miglior Film della prima edizione.

La manifestazione ha visto una partecipazione internazionale con 63 iscrizioni e 28 opere selezionate provenienti da 17 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna, Singapore, Cina, Cuba, Colombia, Brasile, Lettonia, Albania, Israele, Belgio, Malta e Polonia.

Parallelamente, il festival ha ospitato il Concorso Internazionale per Soggetti e Sceneggiature, realizzato in collaborazione con la scuola di cinema TRACCE, con oltre 100 iscrizioni da tutta Italia. I vincitori avranno premi tra cui percorsi di tutoraggio, contributi economici e la straordinaria opportunità di incontrare il produttore premio Oscar Nicola Giuliano (La Grande Bellezza, Youth, È stata la mano di Dio) presso la sede di Indigo Film a Roma.

L’evento è realizzato con il sostegno de Il Sottano di Bacco, Il Cigno Accademia di Danza, Gelsorosso Editore e English Express.

Per informazioni: bpinternationalfilmfest@gmail.com – www.bpiff.com