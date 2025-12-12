Bari, rapina e aggressione al Parco 2 Giugno: cinque giovani indagati

BARI – Sono state chiuse le indagini sull’aggressione e rapina avvenuta il 30 maggio 2024 nella zona di Parco 2 Giugno a Bari, quando tre studenti foggiani sono stati minacciati e picchiati per farsi consegnare telefoni cellulari, portafogli e altri effetti personali.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, i responsabili sono cinque giovani baresi: Mirko Gelao, 20 anni, Pasquale Gallone, 21, Antonio Francesco Loiacono, 24, e due 18enni all’epoca minorenni. I primi tre sono accusati di concorso in rapina e lesioni, mentre i due minorenni sono stati ammessi dai giudici minorili alla messa alla prova per 18 mesi.

L’aggressione sarebbe avvenuta con modalità violente: i cinque, con i volti coperti da bandane, avrebbero circondato e colpito con pugni e calci i tre studenti, scaraventando a terra uno di loro. Uno degli aggressori avrebbe impugnato una pistola, minacciando le vittime e colpendo una di loro alla testa con il calcio dell’arma. Tra gli oggetti sottratti anche carte di credito, poi utilizzate poco dopo per prelievi all’interno di una sala giochi della città.

Nella stessa sera, uno dei cinque, armato, avrebbe tentato di rapinare altre due ragazze ferme in auto, senza riuscirvi grazie alle urla delle vittime che hanno messo in fuga l’aggressore.

A distanza di un anno e mezzo, le indagini hanno permesso di identificare gli autori della rapina e di chiudere il fascicolo, dando avvio ai procedimenti giudiziari nei loro confronti.