Roser Lopéz Espinosa ospite del Network Internazionale Danza Puglia tra formazione e spettacolo

BARI - Il Network Internazionale Danza Puglia accoglie la danzatrice e coreografa spagnola Roser Lopéz Espinosa per una due giorni di formazione e performance a Bari e Bitonto. Le attività si svolgeranno presso LuAP, nel quartiere Japigia di Bari, e all’interno della rassegnaal Teatro Traetta di Bitonto.

La rassegna si apre con lo spettacolo November, ideato e diretto da Roser Lopéz Espinosa, in scena domenica 15 dicembre alle 19 al Teatro Traetta. Lo spettacolo è un viaggio nel gioco e nella collaborazione tra tre danzatori, esplorando il movimento, l’immaginazione e la costruzione di un paesaggio condiviso.

Roser Lopéz Espinosa, presente sulla scena internazionale dal 2006, ha collaborato con compagnie di rilievo come L'estol Produzione Nazionale di Danza della Catalogna, Skånes Dansteater in Svezia, MiR Dance Company in Germania e Scottish Dance Theatre nel Regno Unito. Tra le sue opere più note figurano Trama, premiata come Migliore Coreografia 2019 ai XXII Premi della Critica, e Cometa, dedicata al giovane pubblico.

La coreografa guiderà sabato 13 dicembre il progetto Network Pro, dedicato a danzatrici, danzatori e insegnanti del territorio, mentre domenica 16 dicembre terrà i workshop del Network Students. Nella stessa giornata, i giovanissimi partecipanti avranno l’opportunità di seguire le lezioni di videodanza con il danzatore e videomaker Alain El Sakhawi per il progetto Carta Bianca. Inoltre, il progetto Azione Prima proporrà un laboratorio condotto da Gianluca Sciannameo, co-fondatore della cooperativa Camera a Sud, dedicato alla narrazione audiovisiva e alla creazione di brevi video ispirati all’esperienza personale e comunitaria.

Il NetworkIDP, ideato e codiretto da Ezio Schiavulli insieme ad Anna Moscatelli e curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., prosegue con questa dodicesima edizione il percorso di formazione e sostegno ai giovani danzatori, promuovendo scambi culturali e collaborazioni internazionali. L’iniziativa è sostenuta da Comune di Bari, Comune di Bitonto, Regione Puglia, Puglia Culture e vanta riconoscimenti del Ministero della Cultura e di istituzioni culturali francesi.

Programma in sintesi:

Sabato 15 dicembre | LuAP Bari – Network Pro con Roser Lopéz Espinosa (iscrizioni: 351 674 9330 / asso.riesco@gmail.com)

Domenica 16 dicembre | LuAP Bari – Network Students con Roser Lopéz Espinosa, Carta Bianca con Alain El Sakhawi, Azione Prima con Gianluca Sciannameo (ingresso gratuito con prenotazione)

Domenica 16 dicembre | Teatro Traetta Bitonto, ore 19:00 – November

Per info e biglietti: 351 674 9330 | asso.riesco@gmail.com | www.networkdanzapuglia.it | Ticket online

