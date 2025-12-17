Bari, torna “Africa in Libertà”: tutte le partite della Coppa d’Africa 2025 in visione gratuita

BARI – Domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 11, all’, l’assessora alle Cultureparteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di, l’iniziativa che anche quest’anno permetterà al pubblico di seguire gratuitamente tutte le partite della, in programma in Marocco.

L’evento, promosso da Manè - Impresa Sociale e Officina degli Esordi, con la collaborazione di numerose realtà associative tra cui Amani Onlus, Avanzi Popolo 2.0, Kenda Onlus, Libera, Nomi e Numeri contro le Mafie Coordinamento Puglia ed Etnie APS, e con il supporto di sponsor e partner locali, mira a trasformare la visione del torneo in un’esperienza di socialità, tifo e incontro interculturale.

Dal 3 al 18 gennaio 2026, i cittadini baresi potranno assistere ai match delle nazionali africane in uno spazio aperto e inclusivo, partecipando anche a momenti di approfondimento culturale.

Durante la conferenza stampa, Antonio Spera di Manè - Impresa Sociale e Mimmo Pizzutilo di Bass Culture presenteranno il programma completo, gli sponsor della manifestazione e le motivazioni sociali e culturali che animano il progetto, confermando il successo della prima edizione, che l’anno scorso aveva visto una partecipazione entusiasta di comunità migranti e cittadini locali, trasformando l’Officina degli Esordi in un vero luogo di incontro e convivialità.

“Africa in Libertà” si conferma così come un’occasione unica per unire sport, cultura e comunità, valorizzando la città di Bari come spazio di aggregazione interculturale durante la Coppa d’Africa.