Le Carte Baresi da regalo aziendale a gadget natalizio che esalta l’identità locale

BARI - Sono disponibili online e in alcuni punti vendita della città le Carte Baresi, un mazzo di 40 tessere rettangolari reinterpretato in chiave originale con semi e figure che richiamano le icone e i simboli più autentici di Bari.Nate come regalo aziendale dall'agenzia di comunicazione Laboratorio Com, che da anni valorizza il territorio attraverso creatività e innovazione, le Carte Baresi trasformano il tradizionale mazzo da gioco in un racconto visivo della cultura cittadina. Se nel classico mazzo italiano troviamo Bastoni, Coppe, Spade e Denari, nelle Carte Baresi i protagonisti diventano invece Polpi, Cozze, Pastorali e Luminarie: elementi iconici che evocano il mare, la fede, la cucina e le feste popolari. Un modo giocoso, immediato e originale di celebrare la tradizione barese e di portarla nelle case durante le festività."Semanticamente abbiamo recuperato il linguaggio delle classiche carte italiane – ha affermato Gretha Coluccia, designer de 'Le Carte Baresi' -. Questo è stato fatto per agevolare il gioco. Ma in realtà il nostro intento è quello di creare un nuovo sistema di gioco, legato maggiormente al nostro territorio, alla nostra tradizione e alla nostra cultura".Accanto alle tradizionali carte napoletane, piacentine, siciliane, romagnole, sarde, bergamasche, trevigiane, triestine, trentine, bresciane e bolognesi, il panorama delle carte da gioco italiane si arricchisce delle Carte Baresi. Questo nuovo mazzo racconta la città attraverso i suoi simboli più autentici, coniugando il sacro e il profano, la devozione religiosa e i prodotti che identificano la cucina barese. Se nel Medioevo i semi delle carte rappresentavano le diverse classi sociali, nelle Carte Baresi assumono le sembianze dei segni distintivi del capoluogo pugliese: i denari diventano luminarie, emblema delle feste popolari; le spade si trasformano nella pastorale, simbolo della fede; i bastoni si modificano nella cozza, icona della cucina e del mare; le coppe si ripropongono come polpo, richiamo alla tradizione marinara. Le Carte Baresi si presentano così come un originale strumento di gioco e, al tempo stesso, un racconto visivo della città, capace di portare Bari sulle tavole e nelle case con creatività e identità."Il successo ottenuto lo scorso anno – ha spiegato Silvio Boezio, tra i fondatori di Laboratorio Com - ha portato l'agenzia a portare sul mercato questo prodotto, proposte come originale regalo di Natale, periodo nel quale sono maggiormente usate, di design ma anche un piccolo simbolo d'identità: un modo per sentirsi più vicini alle proprie radici e condividere con amici e familiari un pizzico di baresità, ovunque ci si trovi".