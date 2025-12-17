Bari, torna l’incubo delle spaccate: colpita l’hamburgeria The Butcher in viale Ennio

BARI – Torna l’allarme spaccate a Bari. Nella notte tra lunedì e martedì un ladro è entrato nel locale, in viale Ennio 84, nella zona del Policlinico, portando via la

A denunciare l’accaduto sui social è stato il titolare Rocco Camasta, che ha pubblicato un video raccontando quanto avvenuto. All’interno del locale erano presenti anche immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso il colpo: il materiale è stato consegnato alla Polizia dopo la formale denuncia.

Non si esclude il coinvolgimento di un complice, che avrebbe atteso all’esterno durante l’azione. Oltre al bottino, il furto ha provocato danni alla porta d’ingresso e al maniglione del locale.

Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati nelle ultime settimane in città.