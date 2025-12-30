Bari, trasferimento temporaneo delle classi del plesso Perone: verifiche strutturali dopo ristagni d’acqua

BARI – Quindici classi dell’istituto comprensivo statale “Clementina Perone – Carlo Levi” saranno temporaneamente trasferite dal plesso Perone di via Nazariantz 3-5 al plesso Renato Moro di via Ravanas 1. La misura è stata disposta dall’amministrazione comunale per consentire verifiche statiche dell’edificio, a seguito della segnalazione di ristagni d’acqua al piano interrato.

La dirigente scolastica Donida Lopomo e l’ingegnere Fabio Larato, responsabile della sicurezza, hanno evidenziato alcune criticità nelle aree del refettorio e della palestra, rendendo necessarie indagini approfondite su pilastri, travi e setti in calcestruzzo. I sopralluoghi dei tecnici comunali hanno confermato la presenza diffusa di acqua stagnante.

Le verifiche tecniche, che inizieranno nei prossimi giorni e proseguiranno fino a metà febbraio, impediranno la normale fruizione del plesso Perone. Nel frattempo, l’amministrazione ha predisposto un trasferimento temporaneo per garantire la continuità didattica: cinque sezioni della scuola dell’infanzia e dieci classi della primaria saranno accolte al plesso Renato Moro.

I tecnici comunali hanno già verificato l’idoneità degli ambienti, avviato pulizie straordinarie e organizzato il trasferimento degli arredi, mentre per le sezioni a tempo prolungato è stata prevista la refezione in monoporzione direttamente in aula.

L’amministrazione comunale, tramite l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, assicura il massimo impegno per minimizzare i disagi alla comunità scolastica e per garantire la sicurezza degli studenti durante l’intervento.