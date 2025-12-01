Bari, via Argiro diventa palcoscenico: al via “Note di Cantiere” con Lisa Manosperti Quartet

BARI – Prende il via oggi, l’iniziativa del Comune di Bari in collaborazione conche trasforma il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto.

Il primo appuntamento è con il Lisa Manosperti Quartet, che si esibirà dalle 18.30 alle 20.30 con lo spettacolo “Chiamatemi Mimì”, un percorso tra musica e parole dedicato a Mia Martini. Sul palco Lisa Manosperti (voce), Andrea Gargiulo (pianoforte), Filippo de Salvo (basso) e Saverio Petruzzellis (batteria). “Ho deciso di raccontare Mimì a modo mio, tra canzoni celebri e chicche meno conosciute, per far rivivere la sua voce nei cuori e nelle anime di chi ascolta”, commenta la cantante.

Il format, ideato come replicabile in altre aree cittadine, vuole trasformare i lavori di riqualificazione urbana in un’occasione di partecipazione, collaborazione e rinascita culturale, valorizzando via Argiro e sostenendo i commercianti.

In totale sono previsti 11 concerti gratuiti, coordinati artisticamente da Francesca Leone e Roberto Ottaviano, con protagonisti alcuni dei migliori talenti del jazz pugliese. Il calendario proseguirà fino al 6 febbraio 2026 con le esibizioni di Gianna Montecalvo Quartet, Serena Grittani Quartet, Solfrizzi Swing 31, Francesca Leone e Paolo Magno 4tet, Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio, Roberto Ottaviano Pinturas, Paola Arnesano & Vince Abbracciante, Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte, Alberto di Leone Quartet e Portraits from the Songbook.

I concerti si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.30, ad eccezione di quello di martedì 23 dicembre, in programma dalle 12.30 alle 14.30.

Per maggiori informazioni: https://www.pugliaculture.it/note-di-cantiere/