“The Ocean Family”: a Marina di Manduria la vita autosufficiente di Francesca, Nicholas e i loro figli

MANDURIA – Non vivono in un bosco, ma a pochi passi dal mare, a. Francesca, 29 anni, e Nicholas, 32, hanno scelto uno stile di vita, procurandosi da soli ciò che serve per vivere, lontani dalla frenesia delle città.

La loro avventura è iniziata nel 2022, quando la coppia ha lasciato il Nord Italia per trasferirsi in Puglia, regione di origine di Francesca. Hanno acquistato un rudere e lo hanno trasformato in casa. Negli ultimi due anni e mezzo la famiglia si è allargata: prima è nato Oceano, seguito sette mesi fa da Cali.

Sui social e su YouTube sono conosciuti come “The Ocean Family”, dove condividono la loro vita quotidiana e i lavori domestici. «Dopo il caso della famiglia che vive in un bosco in Abruzzo, molti ci hanno scritto preoccupati che potessero intervenire gli assistenti sociali – raccontano -. All’inizio ci siamo spaventati davvero, non ce lo aspettavamo».

Un percorso iniziato lontano

Francesca è nata a Taranto ma è cresciuta in provincia di Lecco, dove ha conosciuto Nicholas. Insieme hanno vissuto a Verona per cinque anni, fino a quando Nicholas racconta di aver attraversato un periodo difficile: «La vita che facevo non era adatta a me. In terapia ho capito che il luogo dove vivevo non era il mio». Da qui la decisione di vendere tutto: casa, beni materiali e l’80% dei vestiti, caricando il necessario in una piccola auto e trasferendosi in Puglia.

Una casa che cresce giorno dopo giorno

Nel nuovo rifugio, Francesca e Nicholas hanno sistemato un vecchio pozzo e installato un depuratore per avere acqua potabile. L’acqua calda arriva dai pannelli solari, mentre il riscaldamento è a pellet. «Non siamo ancora autosufficienti al 100%, ma ci stiamo arrivando», precisano.

Vita sociale e educazione dei figli

Non manca la vita sociale: la coppia porta Oceano e Cali al parco, al mercato e nel paese vicino. Sull’educazione dei figli, le opinioni divergono: «Nicholas vorrebbe l’homeschooling, io preferirei mandarli a scuola – spiega Francesca al Corriere del Mezzogiorno -. Non vogliamo che vivano isolati: vogliamo che abbiano contatti con la società e, in futuro, siano liberi di scegliere cosa è meglio per loro».

La storia di “The Ocean Family” è un esempio di vita alternativa e sostenibile, che unisce la ricerca di autonomia e semplicità con la voglia di restare parte di una comunità.