“Beethoven il Mito!” conclude le iniziative del 2025 del Festival del Belcanto

TURI - Il Festival del Belcanto e l’Accademia “Chi è di scena!?” chiudono le iniziative del 2025 con un doppio appuntamento dedicato a uno dei più grandi compositori di tutti i tempi: Ludwig van Beethoven. Lunedì 29 e martedì 30 dicembre andrà in scena, un evento che celebra la genialità e la profonda umanità del compositore di Bonn attraverso alcune delle sue più celebri pagine musicali.

Il 29 dicembre alle ore 20:00 l’appuntamento è al Teatro Rossini di Gioia del Colle (Ba), in collaborazione con il Lions Club Gioia del Colle – Putignano. Il 30 dicembre, sempre alle 20:00, lo spettacolo sarà replicato nell’Auditorium I. Montanelli di Turi (Ba). La produzione svela le molte sfaccettature del genio di Beethoven, capace di coniugare energia e introspezione, forza creativa e profondità lirica.

Sul palco si esibirà l’orchestra del Taranto Opera Festival, diretta da Ferdinando Redavid, con un programma di grande intensità emotiva: la Romanza in Fa maggiore op. 50 per violino e orchestra, l’aria drammatica “Ah! Perfido” per soprano e orchestra, e la celebre Quinta Sinfonia, simbolo universale del destino e della vittoria dello spirito umano. Protagoniste della serata saranno Valentina De Pasquale, soprano di straordinaria sensibilità interpretativa, e Cristina Ciura, violino solista di raffinata musicalità.

Gli eventi sono realizzati con il patrocinio del PACT – Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, del Comune di Turi e del Comune di Gioia del Colle, in collaborazione con il Taranto Opera Festival, il Lions Club Gioia del Colle – Putignano, Cultura e Armonia, e con il sostegno di Willy Green Technology.

Tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine social del Festival del Belcanto. Per info e prenotazioni: 331 3460579.