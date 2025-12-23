Progetto speciale Teatro Radar: cinque spettacoli tra classici e linguaggi contemporanei

MONOPOLI - Monopoli si prepara a vivere un’intensa stagione teatrale con il Progetto Speciale Teatro Radar, che porta sul palcoscenico cinque spettacoli tra febbraio e aprile, grazie alla direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte. Il cartellone, organizzato dalla Fondazione SAT – Spettacolo Arte Territorio e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Teatri di Bari, unisce grandi interpreti italiani a un approccio contemporaneo ai classici.

Tra gli artisti coinvolti figurano Emilio Solfrizzi, Lino Guanciale, Gianmarco Saurino, Michelangelo Campanale, Nando Paone e Teresa Ludovico. La stagione si apre con una riflessione sulla lezione dei classici, passando per la poesia, il dramma, la danza e il teatro fisico.

Il programma degli spettacoli inizia il 17 febbraio con Anfitrione di Plauto, interpretato e diretto da Emilio Solfrizzi. Lo spettacolo riflette sul gioco dell’identità: «Quante volte pensiamo di aver di fronte qualcuno ed invece abbiamo di fronte qualcun altro?», si domanda Solfrizzi. Il 1 marzo si prosegue con l’Odissea di Omero nella versione di Tonino Guerra, in cui Teresa Ludovico dà voce ai canti del poema, accompagnata dalla musica dal vivo di Alessandro Pipino, creando un intreccio di parola e suono che attraversa i secoli senza perdere forza evocativa.

Il 7 marzo va in scena La Panne di Friedrich Dürrenmatt, nuova coproduzione Teatri di Bari, diretta da Alessandro Maggi e interpretata da Nando Paone, Giacinto Palmarini, Vittorio Ciorcalo, Piergiorgio Fasolo, Gemma Lapi e Augusto Masiello. Il dramma affronta il tema della verità attraverso un processo che vede sul banco degli imputati un agente di commercio accusato di un omicidio mai commesso. Il 21 marzo il Teatro Radar ospita Giulietta e Romeo. Il corpo di Shakespeare, con la regia di Michelangelo Campanale, la coreografia di Vito Leone Cassano e la Compagnia Eleina D. L’opera fonde danza contemporanea, teatro fisico e scenografie trasformative, creando un racconto poetico e visionario del classico shakespeariano.

La stagione si conclude il 19 aprile con Flusso, interpretato da Lino Guanciale e Gianmarco Saurino e scritto da Christian Di Furia. Il monologo per due attori, premiato con la menzione speciale “Franco Quadri” al 56° Premio Riccione, esplora l’uomo come bambino e adulto, tra parole che si muovono come onde, ambienti reali e immaginari e richiami ai grandi romanzi classici.

Gli abbonamenti consentono di assistere a tutti gli spettacoli a prezzo ridotto. I biglietti singoli hanno un costo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, con riduzioni a 20 e 18 euro per alcune rappresentazioni. La vendita parte sabato 20 dicembre presso il botteghino di via Magenta 71 (aperto dal martedì al venerdì, 17-19), nei punti vendita Vivaticket e online. Per informazioni: 335 756 47 88, info@teatroradar.it.

«Il Teatro Radar continua a essere uno spazio vivo, capace di dialogare con la città e il grande teatro nazionale», commenta il sindaco di Monopoli, Angelo Annese. «Il progetto speciale Rinascenza rafforza questa visione, portando artisti di primo piano e una programmazione di qualità». L’Assessore alla Cultura di Monopoli, Rosanna Perricci, aggiunge: «I classici tornano in scena come testi vivi, attraversati da nuove letture, danza, musica e parola. La direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte costruisce un percorso coerente e coraggioso, accessibile a generazioni diverse, rafforzando il legame tra la città e il suo teatro».