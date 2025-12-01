Tommaso Gioia: 'ASL Brindisi: due provvedimenti cruciali per il settore sanitario e i lavoratori'



BRINDISI – "Sono soddisfatto: in sole 48 ore, l’ASL di Brindisi ha deliberato due importanti provvedimenti. La prima misura riguarda la proroga del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), che sarà attuata durante l'espletamento della gara prevista. La seconda decisione concerne il rinnovo per 23 mesi del contratto di lavoro per i dipendenti del Centro Neurolesi–Motulesi di Ceglie Messapica. Questi provvedimenti rappresentano un passo avanti significativo e meritato per i lavoratori coinvolti. Infatti, a causa di un processo di internalizzazione che, sebbene fosse giustificabile nelle intenzioni, è stato realizzato in modo inadeguato, molti di loro si sono ritrovati improvvisamente a passare da contratti a tempo indeterminato a contratti a tempo determinato, perdendo così diritti e scatti di anzianità già maturati" ha dichiarato Tommaso Gioia. – "Sono soddisfatto: in sole 48 ore, l’ASL di Brindisi ha deliberato due importanti provvedimenti. La prima misura riguarda la proroga del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), che sarà attuata durante l'espletamento della gara prevista. La seconda decisione concerne il rinnovo per 23 mesi del contratto di lavoro per i dipendenti del Centro Neurolesi–Motulesi di Ceglie Messapica. Questi provvedimenti rappresentano un passo avanti significativo e meritato per i lavoratori coinvolti. Infatti, a causa di un processo di internalizzazione che, sebbene fosse giustificabile nelle intenzioni, è stato realizzato in modo inadeguato, molti di loro si sono ritrovati improvvisamente a passare da contratti a tempo indeterminato a contratti a tempo determinato, perdendo così diritti e scatti di anzianità già maturati" ha dichiarato Tommaso Gioia.





"È fondamentale garantire dignità e stabilità ai lavoratori del settore sanitario. Queste decisioni non sono solo una risposta alle loro necessità, ma anche un riconoscimento del loro impegno quotidiano. Dobbiamo fare in modo che situazioni simili non si ripetano in futuro e che tutto venga gestito nell'interesse dei pazienti e con on la massima attenzione ai diritti dei lavoratori" ha dichiarato ancora Tommaso Gioia.