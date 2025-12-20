I trulli di Alberobello vincono Wiki loves Puglia

(Abbrey89 / CC BY-SA 4.0)

ALBEROBELLO - Si è svolta ieri, venerdì 19 dicembre, presso l’Aula Leogrande del– ex Palazzo delle Poste dell’Università degli Studi di Bari – la premiazione dell’ottava edizione di, il capitolo regionale del concorso fotografico internazionale, organizzato dai volontari di Wikimedia Italia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’e con il patrocinio dellae di, ha coinvolto fotografi professionisti e amatoriali con l’obiettivo di documentare e valorizzare il patrimonio culturale pugliese su Wikimedia Commons e Wikipedia.

Il primo premio è stato assegnato alla suggestiva fotografia “Luce che sveglia la pietra” dell’utente Abbrey89, che ritrae una veduta dall’alto carica di atmosfera. Il secondo posto è andato a “Un sole per non dimenticare” di Luigi Mastantuono, che racconta: “Tra le croci bianche allineate in silenziosa veglia, un raggio di sole si posa con delicatezza su una sola tomba, donando un attimo di eternità a chi riposa lì”. Al terzo posto lo scatto di un dettaglio del Palazzo della Città metropolitana dell’utente Veronica_Faria.

A seguire, è stata inaugurata la mostra itinerante degli scatti premiati, che nel 2026 toccherà diverse città della Puglia. La prima tappa sarà proprio Bari, dove le fotografie saranno esposte dal 19 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026 presso il Centro Polifunzionale Studenti.

Con circa 1.400 foto caricate quest’anno e un totale di 15.000 immagini nelle otto edizioni precedenti, la Puglia si conferma la regione più attiva a livello nazionale nel concorso, a testimonianza della crescente sensibilità verso la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Nei mesi scorsi, per incentivare la partecipazione, i volontari hanno organizzato wikigite, passeggiate fotografiche aperte a tutti per scoprire il patrimonio culturale della regione, da Bisceglie a Manduria, passando per Gravina, Valenzano, Sammichele di Bari e Oria, in collaborazione con circoli fotografici locali e con i comuni siciliani.

Quest’anno i protagonisti del concorso sono stati edifici pubblici e luoghi della memoria, dai municipi e teatri ai cimiteri e monumenti commemorativi, le cui immagini arricchiranno l’enciclopedia online e contribuiranno alla diffusione della cultura italiana nel mondo.

Durante la serata sono stati premiati anche i vincitori di Wiki Loves Earth Puglia 2025, dedicato al patrimonio naturalistico. La prima posizione assoluta è andata a “Murgia dei Trulli” dell’utente Pakycassano, mentre per la categoria Animali ha vinto “Parco nazionale dell’Alta Murgia” di Olutphotos, per la categoria Paesaggi “Lost in white” di Alma Bibolotti e per la categoria Alberi “Parco nazionale del Gargano” di Baggio1979.