Bitonto, al Teatro Traetta arriva “Algoritmo: Lui e l’AI”: quando la tecnologia incontra la solitudine

BITONTO – Un futuro non troppo lontano, un pacco inatteso lasciato sulla soglia di casa e una presenza capace di cambiare il corso di una vita. Nell’ambito della Stagione teatrale del Comune di Bitonto, realizzata in collaborazione con Puglia Culture, sabato 20 dicembre alle ore 20.30 il Teatro Traetta ospita lo spettacolo “Algoritmo: Lui e l’AI”, produzione Smilemaker Production / Accademia Perduta.

Ideato e interpretato da Raffaello Tullo e Martina Salvatore, con testo firmato da Tullo e Andrea Delfino, collaborazione alla regia di Paola Ornati e regia di Marco Rampoldi, lo spettacolo mette in scena l’incontro tra un uomo solo e disorientato e Martie, un robot umanoide dalle sembianze sorprendentemente umane.

Martie è rapida nell’apprendere, regolata da un algoritmo che modula il suo comportamento in base agli stimoli ricevuti. Ma ben presto si rivela qualcosa di più di un semplice dispositivo tecnologico: da assistente perfetta diventa compagna, presenza costante e occasione di cambiamento, fino a riaprire quel cassetto chiuso da tempo che custodisce sogni, desideri e possibilità dimenticate.

Tra comicità e poesia, musica, magia e ritmo, “Algoritmo: Lui e l’AI” costruisce un racconto scenico leggero e profondo allo stesso tempo, dove il sorriso diventa strumento critico e non semplice evasione. Con ironia e creatività, lo spettacolo invita a riflettere sui rischi e benefici dell’intelligenza artificiale, affrontando temi di grande attualità: il progresso tecnologico, l’identità, la solitudine, il confine tra umano e artificiale.

Al centro, la musica, capace di umanizzare, di rimettere in moto emozioni e relazioni, e di restituire ciò che sembrava perduto.

Info spettacolo

20 dicembre 2025 – ore 20.30

Teatro Traetta, Bitonto

Algoritmo: Lui e l’AI

Smilemaker Production / Accademia Perduta

Di Raffaello Tullo, Andrea Delfino

Con Raffaello Tullo e Martina Salvatore

Collaborazione alla regia: Paola Ornati

Regia: Marco Rampoldi

Info evento:

https://www.pugliaculture.it/evento/algoritmo-lui-e-lai-2/