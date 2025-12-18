Bp Lab: l’esibizione musicale dei Mind the gap





BARI - Giovedì 18 dicembre, negli spazi di Bp Lab, ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento del format “Dopolaboro” con l’esibizione musicale dei Mind the Gap Acoustic Duo, ovvero Rosanna Vincotto e Francesco Bottalico, che proporranno un’esibizione ricca di emozioni e sonorità raffinate, per trasmettere l’energia del rock in un’atmosfera intima e coinvolgente.Nati nel 2021 dalla voglia di tornare a fare musica rock dal vivo, i Mind the Gap sono un gruppo acustico solitamente composto da voce, chitarra e cajon (ma che in questa particolare occasione si esibiranno in duo), mettendo insieme varie esperienze musicali. Con la loro capacità di fondere tecnica musicale e intensità interpretativa, i Mind the Gap propongono un repertorio rock in versione acustica tutto suonato rigorosamente live.Il duo proporrà un viaggio attraverso le atmosfere più intime della musica pop, rock e cantautorale, rivisitata in chiave acustica. Chitarre e voce si intrecceranno in un dialogo costante, dando vita live intenso con un repertorio che abbraccia i grandi classici internazionali, senza tralasciare composizioni originali che raccontano la loro identità artistica.La scelta della dimensione acustica non è casuale: i Mind the Gap Acoustic Duo puntano a restituire alla musica la sua essenza più pura, quella che nasce dall’incontro diretto tra strumenti e pubblico. La loro esibizione diventa così un’esperienza di ascolto autentica, dove la delicatezza delle armonie si unisce alla potenza evocativa delle parole.Il programma della serata prevede una scaletta ricca e variegata: dalle ballate che hanno segnato la storia della musica internazionale alle rivisitazioni di brani più energici, sempre filtrati attraverso la sensibilità acustica del duo. Ogni pezzo sarà accompagnato da arrangiamenti curati nei dettagli, capaci di esaltare la forza comunicativa delle melodie e di creare un filo conduttore che lega passato e presente.Ad accompagnare questo appuntamento saranno cocktail d’autore e tapas dal mondo, a caratterizzare un’esperienza multisensoriale che, come di consueto, riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project che, accanto alla musica, propone anche il food e il beverage di alta qualità.: 3756855335: 20.30