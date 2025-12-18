Nuovo riconoscimento per il Dott. Antonio Cirillo: riceve il Premio Mondiale 'Nelson Mandela'



Un nuovo e grande riconoscimento arriva per il Dott. Antonio Cirillo: l'Alianza Mundial de Artistas y Escritores assieme al Consorcio Internacional en Defensa de los Derechos Humanos hanno conferito proprio al Dott. Antonio Cirillo il Premio Mundial Nelson Mandela.





Il Premio é stato attribuito al Dott. Antonio Cirillo per essersi dedicato e aver contribuito alla pace, alla riconcilliazione e alla dignità umana.





"Sono emozionato, felicissimo per questo inaspettato Premio. Si tratta di un Premio importantissimo per il grande valore di Uomo che ha rappresentato nel Mondo ovvero Nelson Mandela, vincitore del Premio Nobel per la Pace il 26 Aprile 2024. Mandela ci ha insegnato che il coraggio non è l'assenza della paura, ma la capacità di vincerla. Che la riconciliazione è più forte dell'odio. Che il potere più grande è quello che si esercita per liberare, non per dominare. Il Premio conferitomi in onore della Incrollabile dedizione e dell'eccezionale contributo alla Pace, alla Riconcilliazione e alla Dignità Umana. Devo ringraziare la Presidente Fondatrice Helen Cribeiro per avermi dato la possibilità di mettermi in mostra e dimostrare il mio valore Umano contro la Violenza sulle Donne e la Violenza di ogni Genere. Ringrazio anche l'Alianza Mundial de Artistas y Escritores per la visibilità mondiale. Grazie di cuore a tutti: credetemi sono Emozionatissimo" ha dichiarato, con grande entusiasmo, il Dott. Antonio Cirillo.