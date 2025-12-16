Serie C, girone C: il Casarano cade a Crotone, 2-0 allo “Scida”
FRANCESCO LOIACONO - Il Casarano esce sconfitto per 2-0 dalla trasferta di Crotone nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C, al termine di una gara decisa interamente nel primo tempo allo stadio “Ezio Scida”.
L’avvio di partita è vivace. Al 4’ il Crotone va vicino al vantaggio con Cocetta, che di testa non riesce a schiacciare il pallone verso la porta. Il Casarano risponde al 20’ con Cajazzo, che sfiora il gol con una conclusione pericolosa. Al 28’ arriva però il vantaggio dei padroni di casa: Murano finalizza di destro un cross di Gomez, portando avanti il Crotone. Nel finale di primo tempo i calabresi raddoppiano: al 45’ Zunno firma il 2-0 con una girata di sinistro su assist di Maggio.
Nella ripresa il Crotone continua a rendersi pericoloso e al 7’ Maggio va vicino alla terza rete. Il Casarano prova a riaprire la gara al 29’ con Ferrara, ma il suo destro non inquadra la porta. Al 35’ è ancora Murano a sprecare una buona occasione per i padroni di casa. Nei minuti di recupero, al 93’, i rossazzurri sfiorano il gol della bandiera con una punizione di Chiricò, che termina di poco fuori.
Con questo risultato il Casarano resta al settimo posto in classifica con 25 punti, in coabitazione con il Potenza. Il Crotone sale invece al sesto posto con 27 punti.
Nel prossimo turno, valido per la diciannovesima giornata di andata, il Casarano tornerà in campo domenica 21 dicembre alle 20.30 allo stadio “Capozza”, dove affronterà l’Altamura.