Brindisi, incontro 'Scoprire Olga Leutrum' a Palazzo Granafei-Nervegna

- Domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 17:30 a Palazzo Granafei-Nervegna (Sala Università) a Brindisi si terrà l’incontro culturale “Scoprire Olga Leutrum”. Saranno resi noti e approfonditi alcuni aspetti della vita e dei testi della contessa Olga Leutrum (1880-1960), ungherese da parte di padre e russa da parte materna: le sue lettere, ancora inedite e in corso di pubblicazione, sono custodite presso la Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” di Brindisi, e forniscono, secondo la prospettiva femminile, informazioni importanti sul contesto socio-culturale internazionale del tempo e presentano uno spaccato intimo dell’animo tormentato di Olga.