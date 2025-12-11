Brindisi, incontro 'Scoprire Olga Leutrum' a Palazzo Granafei-Nervegna
BRINDISI - Domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 17:30 a Palazzo Granafei-Nervegna (Sala Università) a Brindisi si terrà l’incontro culturale “Scoprire Olga Leutrum”. Saranno resi noti e approfonditi alcuni aspetti della vita e dei testi della contessa Olga Leutrum (1880-1960), ungherese da parte di padre e russa da parte materna: le sue lettere, ancora inedite e in corso di pubblicazione, sono custodite presso la Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” di Brindisi, e forniscono, secondo la prospettiva femminile, informazioni importanti sul contesto socio-culturale internazionale del tempo e presentano uno spaccato intimo dell’animo tormentato di Olga.
Nel corso della serata interverranno Alessandro Capone (Università del Salento), che presenterà il progetto in cui si iscrive la scoperta e lo studio delle lettere di Olga; Katiuscia Di Rocco (Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” di Brindisi), che traccerà un profilo di Olga, e Marcella Leopizzi (Università del Salento), che presenterà le lettere scritte in francese da Olga e conservate nella Biblioteca “A. De Leo”.
A introdurre l’incontro ci saranno la rettrice Maria Antonietta Aiello; il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna; la referente per la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, Giovanna Bino; la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Ernestina Sicilia; la presidente FIDAPA BPW Italy – sezione di Lecce, Miryan De Pascalis.
Allieteranno la serata le musiche della Maestra Isabella Benone.