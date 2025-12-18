Brindisi, “La bellezza salverà il mondo”: concerto natalizio in Cattedrale

BRINDISI – Sabato 21 dicembre alle 20.30, la Basilica Cattedrale di Brindisi ospita La bellezza salverà il mondo, il concerto natalizio a cura dell’Associazione RUAHart Artistic Worship. L’iniziativa propone un percorso musicale e narrativo incentrato sulla bellezza come scelta quotidiana e la musica come linguaggio universale.

Il programma alterna brani di musica leggera, cantautorale e repertorio natalizio e religioso, intrecciati a letture che raccontano esperienze di uomini e donne capaci di generare attenzione, cura e responsabilità attraverso gesti ordinari. L’obiettivo è offrire al pubblico uno spazio di ascolto e riflessione, in cui musica e parola si fondono per trasmettere valori di armonia e condivisione.

Il concerto fa parte del cartellone Brindisi a Natale 2025, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi, e sarà dedicato all’AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, sottolineando come la bellezza possa manifestarsi anche nel dono e nella tutela della vita.

La serata sarà accessibile anche in diretta streaming sui canali social di RUAHart Artistic Worship, permettendo una partecipazione più ampia. Un appuntamento che unisce musica, cultura e impegno civile, offrendo un momento di riflessione e condivisione nel periodo natalizio.



