Brindisi, musiche per la Notte di Natale al Nuovo Teatro Verdi

BRINDISI – Sabato 27 dicembre alle ore 19 ilospita “I Concerti per la Notte di Natale” con l’orchestra barocca, diretta da Cosimo Prontera. Accanto all’ensemble si esibiranno i solisti(viola d’amore) e(oboe), protagonisti di un dialogo continuo con l’orchestra. La serata sarà presentata dal giornalista. I biglietti, al posto unico di 3 euro, sono disponibili presso la biglietteria del teatro. Al termine del concerto, degustazione di vini delle cantine, guidata dalla degustatrice AIS Daniela Curti, e assaggio dei panettoni della

Il concerto, inserito nel cartellone “Brindisi a Natale 2025” promosso dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi, propone un viaggio musicale attraverso il Seicento e il primo Settecento europeo, con brani legati alla tradizione barocca natalizia.

Si inizia con la Sinfonia dall’oratorio “Santa Genoviefa” di Leonardo Leo, seguita dal Concerto in la minore per flauto a becco e archi di Domenico Sarro. Perno simbolico della serata è il Concerto grosso op. VI n. 8 “fatto per la Notte di Natale” di Arcangelo Corelli, con la celebre Pastorale conclusiva. Il programma prosegue con il Concerto per oboe e violino in do minore BWV 1060R di Bach e il Concerto per viola d’amore in re maggiore RV 392 di Vivaldi. A completare il percorso, due pagine della tradizione francese: la Marche pour la cérémonie des Turcs di Lully e Les Sauvages di Rameau.

Formazione Orchestra Barocca “La Confraternita de’ Musici”

Cosimo Prontera, direzione al cembalo

Raffaele Tiseo, violino principale e viola d’amore

Lorenzo Marquez, Lola Ottoni, violini primi

Federico Valerio, Cristiano Brunella, Chiara Di Giorgio, violini secondi

Pasquale Lepore, viola

Fabio De Leonardis, Cristiano Rodilosso, violoncello

Angelo Verbena, contrabbasso

Simone Colavecchi, tiorba e chitarra barocca

Paolo Faldi, oboe e flauto a becco

Camillo Fasulo, percussioni

L’iniziativa è cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, Linea di Intervento 03.02 “Turismo e ospitalità”.



