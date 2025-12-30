Brindisi pronta per il “Tuffo di Capodanno”: iscrizioni quasi al record e partecipazione internazionale

BRINDISI – Mancano poche ore al tradizionale “Tuffo di Capodanno” e l’attesa cresce tra gli appassionati: le iscrizioni alla XVI edizione dell’evento hanno già raggiunto quota 480, avvicinandosi al record storico di 535 partecipanti stabilito lo scorso anno. Con meno di 80 adesioni necessarie per battere il primato, l’entusiasmo è alle stelle, a poche ore dall’inizio dei festeggiamenti per il Capodanno 2026.

L’evento, che si svolgerà il 1° gennaio 2026 nella suggestiva Conca di Brindisi, è ormai diventato un appuntamento di richiamo internazionale. Quest’anno, infatti, tra gli iscritti figurano partecipanti provenienti da Regno Unito, Scozia, Svizzera, Austria, Stati Uniti (Seattle) e persino dal Cairo. La manifestazione si conferma così un veicolo turistico e culturale per la città, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.

Come da tradizione, la giornata prevede una doppia prospettiva di ripresa: dall’alto con l’elicottero dell’ASD “Volare in Salento”, che porterà un fortunato partecipante a sorvolare la Conca, e dal basso con gli scatti subacquei realizzati dall’Associazione ScubaDive Brindisi, guidata dal presidente Giuseppe Mesiano. Il fotografo Vincenzo Tasco immortalare momenti unici e spettacolari del tuffo collettivo.

Le iscrizioni saranno ancora possibili fino a martedì 30 dicembre (17:30-20:00) e mercoledì 31 dicembre (10:30-12:30) presso il punto Cisalfa Sport del Brin Park, con la consegna della maglia ufficiale della sedicesima edizione e del biglietto della lotteria per vincere premi e gadget offerti da negozianti e artigiani locali. Sarà comunque possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio direttamente in loco.

Oltre all’aspetto ludico, il “Tuffo di Capodanno” mantiene anche un forte valore solidale: i fondi raccolti saranno devoluti al progetto “Psiconcologia in corsia”, a sostegno dei pazienti affetti da tumori cerebrali e dei loro familiari, curato dall’associazione “Mattia Passante” presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Perrino di Brindisi.

L’evento prenderà ufficialmente il via alle ore 10:30 del 1° gennaio 2026 con la presentazione del giornalista Nico Lorusso. Alle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque di Don Cosimo Schena, i partecipanti si lanceranno in mare per il tradizionale tuffo, accompagnato dal consueto “Brindisi” collettivo a saluto del nuovo anno. Chi non potrà assistere dal vivo avrà la possibilità di seguire la diretta su Antenna Sud, media partner dell’evento.

Questa edizione prevede inoltre un toccante omaggio a Mauro Masiello, avvocato ed ex assessore comunale scomparso il 29 dicembre 2024: il suo nome sarà riportato nella casella numero 30 delle iscrizioni, come segno di riconoscenza e memoria permanente.

Il “Tuffo di Capodanno” di Brindisi conferma ancora una volta la sua capacità di unire divertimento, solidarietà e attrazione internazionale, trasformando il primo giorno dell’anno in un’esperienza collettiva indimenticabile.