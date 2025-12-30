Allerta meteo in Puglia e regioni adriatiche: vento forte e possibili mareggiate

BARI – La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalla serata di oggi, martedì 30 dicembre, con validità per le successive 18-24 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca di direzione nord-orientale su Abruzzo e Molise, in particolare sui settori costieri, con successiva estensione a Puglia, Basilicata e Calabria, specie lungo le coste ioniche. Possibili mareggiate interesseranno le zone esposte lungo il litorale.

In Puglia, a partire dalle ore 20:00 di oggi e per le successive 24 ore, si prevedono venti tendenti a forti settentrionali, localmente fino a burrasca, lungo le aree costiere adriatiche. La situazione ha fatto scattare l’allerta gialla su tutto il territorio regionale per rischio vento.

La Protezione Civile invita la cittadinanza a prestare attenzione, limitare gli spostamenti non necessari lungo le coste e mettere in sicurezza eventuali oggetti esposti al vento. I porti e le strutture turistiche lungo la costa adriatica e ionica potrebbero essere interessati da mareggiate e condizioni marine avverse.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali e dei bollettini ufficiali per eventuali modifiche dello stato di allerta.