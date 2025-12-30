Lecce, 'Van Gogh: La Musica dei Colori' cn Gino Saladini e Marco Guidolotti Jazz Quartet domenica 11 gennaio al Teatro Apollo



LECCE - Un evento unico, dove musica, parola e immagine si fondono in un’unica, intensa esperienza artistica. Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18, sul palcoscenico del Teatro Apollo di Lecce, la Camerata Musicale Salentina presenta "Van Gogh: La Musica dei Colori", spettacolo di teatro-canzone ideato e interpretato dallo scrittore Gino Saladini insieme al Marco Guidolotti Jazz Quartet. - Un evento unico, dove musica, parola e immagine si fondono in un’unica, intensa esperienza artistica. Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18, sul palcoscenico del Teatro Apollo di Lecce, la Camerata Musicale Salentina presenta "Van Gogh: La Musica dei Colori", spettacolo di teatro-canzone ideato e interpretato dallo scrittore Gino Saladini insieme al Marco Guidolotti Jazz Quartet.





Un incontro tra arte e musica, tra pittura e suono, per raccontare la vita di Vincent Van Gogh attraverso un racconto teatrale intenso, accompagnato dalle sonorità avvolgenti e vibranti del jazz. Sul palco, la voce narrante di Gino Saladini conduce lo spettatore nel tormentato e visionario universo del grande pittore olandese, tra passioni, inquietudini e lampi di genio. La sua narrazione, poetica e profonda, si intreccia con le musiche originali e con i classici del jazz dei primi anni del Novecento, eseguiti dal quartetto di Marco Guidolotti, in un dialogo continuo tra parola e suono.





Alle spalle degli artisti, su un grande schermo, scorrono le immagini animate di otto capolavori di Van Gogh, elaborate con un sofisticato programma multimediale: i colori, i cieli, i campi e i volti del pittore prendono vita, fondendosi con le note e con le emozioni della scena. Ne nasce un’esperienza multisensoriale e coinvolgente, un viaggio nel tempo e nello spirito, dove la musica si fa pittura e la pittura diventa suono.





Gino Saladini è medico legale e criminologo, opinionista per Rai, Mediaset e Sky, e scrittore di successo. Autore di romanzi e saggi, tra cui il thriller storico Hypnos (Sonzogno, 2019), scritto con Vincenzo Mastronardi, L’uccisore (Rizzoli, 2015) e Roma Giungla (Marsilio, 2020), Saladini ha ideato negli ultimi anni progetti artistici che fondono letteratura, musica e teatro, dando vita a una nuova forma di narrazione emotiva e visiva.





Marco Guidolotti, uno dei più interessanti sassofonisti del panorama jazz italiano, si è diplomato in clarinetto e in musica jazz al Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, vincendo nel 2010 il Premio Internazionale Massimo Urbani. Ha collaborato con grandi nomi della musica mondiale, tra cui Ennio Morricone, Woody Allen, Andrea Bocelli, Enrico Rava, Dee Dee Bridgewater e Danilo Rea, e ha partecipato a oltre 90 colonne sonore per cinema e televisione, oltre a più di 400 dirette televisive per RAI e Mediaset. Dal 2015 è sassofonista solista de "Il Volo", e si è esibito in festival e teatri in tutto il mondo, da Montréal a Mosca, da Bangkok a Vienna. Leader di diversi progetti discografici di successo, Guidolotti è un musicista eclettico e appassionato, capace di fondere il linguaggio del jazz con nuove forme espressive e narrative.





"Van Gogh: La Musica dei Colori" è più di uno spettacolo: è un viaggio nell’anima di un genio, un racconto che trasforma la biografia di Van Gogh in un affresco sonoro, dove ogni nota diventa pennellata e ogni parola vibra di colore. Una serata che unisce teatro, musica e immagini in un’esperienza intensa e poetica, capace di emozionare e sorprendere il pubblico di tutte le età.





Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina ( in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)





Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzioni** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

Laboratorio: Bambino € 8 e Adulto con tariffa Convenzioni

Novità! Per questo spettacolo di Fascia A i bambini fino a 12 anni compiuti pagano 8 € in tutti i settori!

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti, degli Architetti e degli Avvocati della Provincia di Lecce | Soci CRAL Inps | Soci Pro Loco di Lecce

*** SPECIALE: (per ogni ordine di posto fino ad esaurimento posti): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio "Fisico" e come categoria "Spettacoli dal vivo" per Carta del Docente e "Concerti" per Carta della Cultura e Carta del Merito.





CON I BIMBI A TEATRO!





Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 15 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l'accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO





Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 - Lecce

Tel: 0832309901 - Cell: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)