Campobasso, tragedia a Pietracatella: madre e figlia muoiono a poche ore di distanza, sospetta intossicazione alimentare

CAMPOBASSO - Una tragedia ha colpito il Molise e in particolare la comunità di Pietracatella, nel Campobassano, dove una ragazza di 15 anni e la madre di 50 anni sono morte in ospedale a poche ore di distanza l’una dall’altra. La Procura di Campobasso ha disposto l’autopsia su entrambe, ipotizzando una sospetta intossicazione alimentare.

Secondo le prime ricostruzioni, le cause del malore potrebbero essere riconducibili ad alimenti consumati durante le festività natalizie, forse cozze o funghi. Il sospetto è rafforzato dal fatto che anche il padre della ragazza è stato colpito da un malessere simile ed è attualmente ricoverato, mentre la sorella maggiore, di 18 anni, non avrebbe accusato alcun sintomo. La notizia è stata riportata dal Quotidiano del Molise.

La Squadra Mobile della Polizia ha acquisito le cartelle cliniche delle due donne e la documentazione relativa agli accessi al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sarebbe emerso che la famiglia si era già recata per due volte al pronto soccorso nei giorni successivi alla vigilia di Natale, ma era stata dimessa con una diagnosi di intossicazione alimentare.

La 15enne frequentava il liceo classico a Campobasso, mentre la madre lavorava nello studio professionale del marito, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella. La notizia ha scosso profondamente il paese.

«Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia senza parole – ha dichiarato l’attuale sindaco, Antonio Tommasone – il paese è incredulo di fronte a un dolore così grande. Esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la comunità alla famiglia».

Le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità.