L’Inter sbanca Bergamo: Lautaro firma l’1-0 sull’Atalanta e riporta la squadra in vetta alla classifica
Bergamo - La partita, giocata al Gewiss Stadium, ha visto una squadra nerazzurra determinata a confermare la leadership in campionato. Fin dai primi minuti, l’Inter ha imposto il proprio ritmo, creando numerose occasioni nel primo tempo senza riuscire a concretizzarle.
All’inizio della ripresa, Ederson sfiora il gol, mentre Luis Henrique e Barella sprecano altre chance importanti. La svolta arriva al 65’: Lautaro Martinez, approfittando di un errore in fase difensiva di Djimsiti, insacca il pallone e porta l’Inter sull’1-0, rete che si rivelerà decisiva.
Nel finale, l’Atalanta tenta il tutto per tutto, ma Samardzic non riesce a trovare il gol del pari. La squadra di Chivu gestisce con attenzione il vantaggio fino al triplice fischio.
Con questa vittoria, l’Inter si riporta in vetta alla classifica, consolidando il primato e confermando le ambizioni di vertice nella corsa scudetto. La prestazione evidenzia anche la capacità dei nerazzurri di sfruttare le occasioni decisive e di mantenere compattezza difensiva nei momenti critici.