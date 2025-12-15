Serena Brancale, la cantautrice pugliese al Festival di Sanremo 2026 con il brano ''Qui con me''









Serena Brancale porterà sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo “Qui con me” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy). Un ritorno all’Ariston che arriva dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione con “Anema e Core”( Isola degli Artisti under exclusive license to ADA / Warner Music Italy), certificata platino, che ha conquistato pubblico e critica: un inno all’amore autentico che, dopo la sua presenza sanremese, ha continuato a scalare le classifiche, confermando Serena come una delle voci più originali e apprezzate del panorama italiano.

Reduce da un’estate ricca di musica, in cui ha portato in giro uno show potente, colorato e ricco di contaminazioni: tra jazz, soul, elettronica, dialetto e groove, la cantautrice ha creato un’esperienza live totalizzante, capace di sorprendere il pubblico fino all’ultimo brano. L’artista si è esibita anche su prestigiosi palchi internazionali, conquistando il pubblico con una serie di live nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e il gran finale con un’esclusiva data al Blue Note di New York, a suggellare il suo successo oltreconfine.

Un’occasione anche per portare il suo ultimo singolo “Serenata”Isola degli Artisti / Warner Music Italy), certificato platino, che ha unito nuovamente la sua voce a quella di Alessandra Amoroso dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover.