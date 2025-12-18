Note di Cantiere: venerdì 19 dicembre Swing 31 in concerto a Bari
BARI – Prosegue la rassegna Note di Cantiere, iniziativa del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, con il quarto appuntamento previsto per venerdì 19 dicembre dalle ore 18.30. Sul palco, in via Argiro, la formazione Swing 31, giovane jazz band nata a Bari nel 2023, proporrà un concerto dedicato al ritmo e all’eleganza dello swing dagli anni ’30 agli anni ’50, accompagnato da abiti e strumenti vintage dell’epoca.
Il progetto Note di Cantiere, avviato il 2 dicembre, prevede 11 concerti gratuiti con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano, trasformando i lavori di riqualificazione urbana in un’occasione di rigenerazione culturale e valorizzazione del territorio.
I prossimi appuntamenti includono Francesca Leone e Paolo Magno 4tet (23 dicembre), Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio (2 gennaio), Roberto Ottaviano Pinturas (9 gennaio) e altri artisti del jazz pugliese fino al 6 febbraio.
Per ulteriori informazioni sui concerti gratuiti e sugli orari, visitare https://www.pugliaculture.it/note-di-cantiere/.
Tags: Bari Concerti Cultura e Spettacoli