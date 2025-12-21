Cava de’ Tirreni, tragedia familiare: uomo uccide la compagna e si suicida

Cava de’ Tirreni (Salerno), 21 dicembre 2025 – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi nel Comune del Salernitano, dove un uomo di 40 anni ha accoltellato a morte la compagna, prima di togliersi la vita lanciandosi da una finestra dell’abitazione.

L’aggressione e il suicidio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe sferrato almeno 7-8 fendenti alla donna, prima di salire sul tetto della casa in via Ragone e gettarsi nel vuoto. È morto sul colpo, precipitando in un cortile adiacente. La vittima, gravemente ferita, è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale a causa delle ferite riportate. A coordinare le indagini dei carabinieri è la Procura di Nocera Inferiore.

La vittima

La donna uccisa era Anna Tagliaferri, titolare della storica pasticceria "Tirreno", attività che lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di attività. Anna era conosciuta e stimata nella comunità locale per il suo impegno nel settore della pasticceria e per il ruolo sociale che ricopriva nella città.

Ferita la madre della vittima

Nell’aggressione è rimasta coinvolta anche la madre di Anna, 75 anni, ferita di striscio mentre cercava di intervenire per difendere la figlia. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è attualmente sotto osservazione. Non è in pericolo di vita, ma rimane sotto shock per quanto accaduto.

La conferma del sindaco

Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ha confermato la tragedia con un post sui social: "Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia". Il primo cittadino si è recato sul posto, visibilmente sgomento, e ha disposto la sospensione di tutte le attività e iniziative natalizie in programma in città.

Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia e gli ultimi movimenti dell’aggressore, mentre la comunità locale piange una morte che ha sconvolto l’intera città.