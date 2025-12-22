Putignano, oggi la sessione conclusiva di ‘Fuori dal Comune’ con il sindaco Vinella: bilancio e dialogo con i cittadini

PUTIGNANO - Si terrà oggi, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 19:30, presso il Teatro Comunale di Putignano, la sessione conclusiva di, l’iniziativa di confronto e partecipazione promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Michele Vinella.

L’appuntamento serale, che vedrà l’intervento del primo cittadino, rappresenta il momento finale di un intenso pomeriggio di lavori avviato a partire dalle ore 14:00, dedicato al dialogo diretto con la cittadinanza su numerosi temi di interesse pubblico. L’incontro sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio del primo anno e mezzo di mandato dell’amministrazione Vinella alla guida della città di Putignano.

Nel corso delle sessioni pomeridiane sono stati affrontati diversi argomenti centrali per la vita cittadina: dalla lotta all’evasione fiscale e all’abbandono dei rifiuti, allo stato delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, passando per il punto sui cantieri conclusi, in corso e bloccati. Spazio anche alle risposte alle domande più frequenti poste dai cittadini, come quelle relative alla presenza e all’organizzazione della polizia locale, oltre alla presentazione dei numeri relativi ai finanziamenti ottenuti nei 543 giorni di attività dell’attuale amministrazione.

Particolarmente significativo il momento delle ore 18:00, dedicato a una simbolica “inversione di ruoli”: per tre minuti ciascuno, i cittadini hanno vestito i panni del sindaco, condividendo idee, proposte e visioni per il futuro della città. Un confronto diretto, al quale il sindaco Vinella ha risposto puntualmente, cogliendo spunti utili o chiarendo le ragioni per cui alcune soluzioni risultano difficilmente attuabili.

Alla sessione conclusiva serale partecipano, accanto al sindaco, i componenti della giunta comunale. In platea sono presenti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, a testimonianza di un confronto istituzionale aperto e trasparente.

Con “Fuori dal Comune”, l’amministrazione Vinella dà così seguito a una delle promesse centrali della campagna elettorale: organizzare almeno un incontro annuale dedicato alla trasparenza, alla rendicontazione dell’azione amministrativa e al dialogo diretto con i cittadini, come previsto nel programma di governo presentato all’epoca della candidatura a sindaco di Michele Vinella.