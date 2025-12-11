Champions League, Napoli ko col Benfica, Juventus corsara sul Pafos

TORINO – Nella 6^ giornata della fase a gironi di Champions League, dopo le partite di Atalanta e Inter, scendono in campo Napoli e Juventus. Il Napoli cade 2-0 in trasferta contro il Benfica di José Mourinho, mentre la Juventus supera 2-0 il Pafos allo Stadium.

Benfica-Napoli 2-0

All’11’ il Benfica sfiora il vantaggio con Ivanovic e Aursnes. Al 18’ un errore del portiere partenopeo Milinkovic-Savic regala un’occasione a Aursnes, che sbaglia davanti alla porta. Al 20’ Rios sblocca il match, poi Napoli pericoloso con Di Lorenzo e McTominay di testa, e Otamendi in rovesciata. Nella ripresa Barreiro raddoppia al 49’, chiudendo i conti.

Tabellino Benfica-Napoli 2-0

Gol: 20' Rios, 49' Barreiro

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes (48’ st Tiago Freitas), Barreiro (50’ st José Neto), Sudakov (31’ st Antonio Silva), Ivanovic (31’ st Pavlidis). All.: Mourinho

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (1’ st Politano), Rrahmani, Buongiorno (14’ st Juan Jesus), Di Lorenzo; Elmas (36’ st Vergara), McTominay, Olivera (1’ st Spinazzola); Neres, Lang (29’ st Lucca), Hojlund. All.: Conte

Ammoniti: Lang, Vergara

Juventus-Pafos 2-0

Primo tempo equilibrato senza gol. Al 67’ McKennie porta in vantaggio i bianconeri, seguito cinque minuti dopo dal raddoppio di David, chiudendo la partita.

Tabellino Juventus-Pafos 2-0

Gol: 67’ McKennie, 72’ David

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Miretti (29’ st Thuram), Locatelli (15’ st Openda), Cambiaso, Zhegrova (1’ st Conceicao), Yildiz (39’ st Cabal), David (29’ st Adzic). All.: Spalletti

Pafos (3-4-2-1): Michael; Luckassen, Luiz, Goldar (33’ st Pileas), Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic (33’ st Jaja), Dragomir (33’ st Bassouamina), Correia (44’ st Langa), Anderson (17’ st Quina). All.: Carcedo

Ammoniti: Sunjic, Locatelli

Con questi risultati, il Napoli chiude la fase a gironi con una sconfitta amara, mentre la Juventus conquista tre punti preziosi per la classifica del girone.